Hello Britains!

Darf ich vorstellen: Zur linken seht Ihr Andy und Lou. Zwei Figuren aus der britischen Kultserie „Little Britain„. Die ersten Trailer die ich auf Comedy Central sehen musste, waren nicht nur typisch britisch „shocking“, nein, sie waren sogar so unappetitlich das sich aus meiner Sicht ein Zappen auf den Sender nicht lohnen würde. Und doch blieben wir, als Comedy Central Fans, des öfteren auf diesem Sender hängen, als gerade diese Show lief. Und jetzt haben wir alle Staffeln im DVD-Regal und können schon bei den meisten Figuren mitreden. Yeah but, no but, yeah but… Prädikat sehenswert (für Fans von britischen Humor).

p.s. Als Schmankerl hab ich hier noch ein Desktophintergrund zum kostenlosen Download. (natürlich nur in Widescreen-Format)