Gib mir mal ein Tempo!

Damit weiß wohl jeder, was gemeint ist. Ein Papiertaschentuch. So eine selbstverständliche Assoziation nennt man Denonym. Diese Denonyme sind in 3 verschiedene Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe davon sind „eingebürgerte“ oder auch generalisierte Markennamen. Viele Beispiele konnte ich schon zusammenstellen.

Tesa (durchsichtiger Klebestreifen)

Tempo (Papiertaschentuch)

Leitz-Ordner (Aktenordner)

Labello (Fettstift für die Lippen)

Kaffee Hag (koffeinfreier Kaffee)

Nivea (Feuchtigkeitscreme)

Tipp-Ex (Korrekturflüssigkeit)

Edding (Filzstift)

Knirps (kleiner Regenschirm für die Tasche zum Zusammenklappen)

Tupperdose (Frischhaltedose für Lebensmittel)

Aspirin (Kopfschmerztablette)

Pampers (Einweg-Windeln)

Selters (Mineralwasser)

Ata (Scheuerpulver)

Bakelit (Phenoplast)

Bobbycar (Kinderfahrzeug)

Colt (Trommelrevolver)

Discman (mobiler CD-Player von Sony)

Walkman (mobiler Kasettenplayer von Sony)

Duden (deutsches Wörterbuch)

Flex (Trennschleifer)

Fön (Haartrockner von AEG)

Jeep (Gelände-PKW von Chrysler)

Maggi (Flüssigwürze)

Pattex (Kontaktklebstoff)

Mondamin (Soßenbinder)

Brockhaus (Lexikon Exzeklopedie)

Odol (Mundwasser)

OB (Tampon)

Q-Tip (Wattestäbchen)

der Alibert (Bad-Spiegelschrank)

Spüli (Spülmittel)

Ako Pads (Stahlwolle)

Transporter (Klein-LKW von VW)

Plexiglas (Polyacryl)

Thermosflasche (wärmeisolierendes Getränkegefäß)

Maxi-Cosi (Babyschale)

ZEWA (Küchenrolle)

Wenn jemand noch ein paar Vorschläge für Denonyme hat, einfach Kommentar abgeben!