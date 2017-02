Zufällig bin ich über einen Flyer der Aktion „Remember Tyke 2014“ gestolpert. Das 12minütige Video hat mich dann bis zum Schluss gefesselt und zum Verbreiten dieser Aktion angestiftet.

Trotz der Kritik, die es an der Tierschutzorganisation Peta gibt, teile ich den Hintergrund dieser Aktion, nämlich das Verbot von Wildtieren in Zirkussen. Das Video schockt allerdings wirklich und regt zum Nachdenken an.

Link: www.tyke2014.de