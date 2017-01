Ik 💛 Grootfehn #edeka #plattdeutsch Ein von @gerkeno gepostetes Foto am 31. Okt 2015 um 8:58 Uhr

In Großefehn hat ein neuer EDEKA Markt eröffnet. Das coole daran: Plattdeutsch ist zentrales Thema der Kundenkommunikation. Also modernes Einkaufen mit einem Hauch „Tante Emma“. Der Markt und seine Besonderheit hat es sogar in Zeitung und Fernsehen gebracht:

