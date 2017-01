Am Samstag, den 21.11. findet in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr ein Weihnachtsbasar in der Grundschule Jheringsfehn statt. Nachmittags gibt es kleine Vorführungen von den Schülern und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Es werden Bastelarbeiten, selbstgemachte Leckereien, Adventsgestecke und Dekoratives zur Weihnachtszeit angeboten. Der Erlös ist für die Schüler.

Wer also Samstag noch den Nachmittag nicht verplant hat, kann gerne vorbei kommen.

Grundschule Jheringsfehn, Altebeek 100, 26802 Moormerland