Leer hat mich wieder.

Etwas ungewohnt, nach längerer Abstinenz, aber schön. Ich erfahre gerade was für ein Luxus es ist, so nah an zu Hause zu arbeiten. Jetzt freue ich mich auf die Zeit hier und auf die neuen Projekte.

Vielleicht bleibt so auch Abends die ein oder andere Stunde für meinen Blog übrig. Wer weiß… vielleicht lande ich ja doch nochmal in den Blogcharts.

Bis dahin gucke ich mir erstmal die wahrscheinlich traurigen Hits der vergangenen Monate an.