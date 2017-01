1.21 Gigawatt…

… sind ja bekanntlich für eine erfolgreiche Zeitreise nötig. Mit meiner Seite ist es etwas einfacher.

A long time ago in a galaxy far far away…

Im September 2005 veröffentliche ich meinen ersten Blogpost. Damals noch auf Blogger, einem Bloghoster der in naher Zukunft von Google übernommen wurde. Nach 35 „Tagebucheinträgen“ über 2 Jahre verteilt bin ich dann umgezogen. Seit Mitte 2007 hoste ich meinen Blog selbst. Und ich muss sagen, dass zum einen die Lust zu Schreiben und eine gewisse Online-Affinität mich seit dieser Zeit vieles dazulernen ließ.

Da mein Blog von Anfang an auf WordPress basierte, änderte sich die Optik meist nur themebasiert. Große Änderungen unter der Haube blieben aus, ebenso wie das Aneignen vertiefter PHP-Kenntnisse.

Im Internetarchiv kann man sich ja die Historie diverser Webseiten ansehen. Das hab‘ ich auch mal gemacht und eine kleine Sammlung diverser Screenshots zusammengestellt.