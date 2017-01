Norddeutsche Bonsaitage in Leer

Vom 20. bis zum 21. Mai finden in Leer die 11. Norddeutschen Bonsaitage statt. Ausstellungsort ist das Schloss Evenburg. Der Bonsai Arbeitskreis Leer hat Mitglieder aus dem Regionalverband Bonsai im Norden dazu eingeladen, an diesen Tagen ihre schönsten Bonsai auszustellen.

Bonsai – Die Kunst des Kleinen

An die 100 Bonsai in verschiedenen Größen und Stilformen sind zu erwarten. Abgerundet werden die Ausstellungstage mit Ikebana-Vorführungen, sowie am Sonntag Vorführungen vom Aikido Verein Leer, die traditionellen Schwertkampf, das Kobudo vorführen. Der Eintritt beträgt 5,- Euro und beinhaltet eine Schlossbesichtigung.