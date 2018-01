Ich fand Twitter immer schon etwas cooler als andere Social-Dienste. Wobei, als ich bei Twitter anfing (Mai 2009) gab es von diesen Diensten noch überschaubar wenige. Erst war es etwas suspekt, gerade als Blogger mit Hang zum Vielschreiben, meinen Senf in nur 140 Zeichen mitzuteilen. Dazu kam dann noch Probleme wie lange URLs, die allein schon die Zeichen benötigten… URL Shortener gab es auch erst etwas später.

Andere Bekannte schlossen sich Facebook als Netzwerk an. Allerdings ist Facebook für mich heute, als auch damals, mehr ein umfangreiches Freundenetzwerk. Twitter ist da für mich wesentlich authentischer. Es sind keine Freunde sondern Follower, und dieser gewisse Abstand macht es so attraktiv. Wie stolz war ich auf meine ersten 100 Follower… wie traurig, als ich gemerkt habe dass davon auch wieder welche verschwinden können.

Irgendwann war es zwischen Twitter und mir allerdings ruhig geworden. Trotz Apps und Einbindung in sämtliche andere Netzwerke war mein Feed verstummt. Hin und wieder scrollte ich mal die Timeline durch, in der Hoffnung ein lustiges Video zu finden, aber der Reiz war als Konsument sowie als Produzent verpufft. Später hab ich dann Automatisierungsdienste wie IFTTT dazu veranlasst über Wetter zu tweeten oder Neujahrsbotschaften in meinem Namen zu senden. Wie armseelig… Heute ist das wieder anders. Meine Lust zu twittern ist seit ein paar Monaten neu entfacht und ich versuche auch am sprichwörtlichen Ball zu bleiben. Es hat sich ja schließlich auch bei Twitter einiges getan. Es hat aber schon lange keinen Failwhale mehr gegeben…

Hier der erste Tweet ever:

just setting up my twttr — jack (@jack) 21. März 2006

Und hier mein erster Tweet:

Hier übrigens eine tolle Anleitung wie man seinen ersten Tweet findet. Danke an superboelt