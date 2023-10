Evaluier dein Leben Tag – Foto: Oliver Gerken

Heute sollst du prüfen, ob du wirklich auf dem Weg dahin bist, wo du sein möchtest.

Am 19.10. findet der Aktionstag „Evaluier dein Leben“ statt. Ins Leben gerufen von Ruth und Tom Roy, wie auch so viele andere Aktionstage.

Worum geht es also heute?

Heute sollst du darüber nachdenken, wie dein bisheriges Leben verlaufen ist. Ob du gewisse Entscheidungen bereust oder auch mit welchen Entscheidungen du glücklich bist. Außerdem einen Blick in die Zukunft wagen und darüber nachdenken, wie es weitergehen soll.

Insgesamt eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Und da es heutzutage ja erst einen Aktionstag braucht, bevor man was macht, mache ich also heute eine kleine persönliche Bestandsaufnahme. Natürlich ganz klassisch, also offline.

#evaluieren #leben #lebenssituation #glück

In diesem Sinne…