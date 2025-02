Ein Google News Artikel machte mich heute auf etwas besonderes aufmerksam. Ich wurde auf die Seite von Eric Migicovsky geleitet und hab da erfahren, dass es eine Neuauflage der Pebble Watch geben soll. Ich habe hier auf dem Blog schon mehrfahr berichtet (Ich, als Cyborg). Pebble musste insolvenz anmelden und hat das Knowhow an Fitbit verkauft. Fitbit ist ja bekanntermaßen zu Google migriert. Damit verbunden sind auch wohl ein paar ursprüngliche Pebble Entwickler bei Google gelandet. Eric hat bei Google nett angeklopft und gefragt, ob Google den Source Code vom Pebble OS nicht Opensource machen kann. Und siehe da, der Code ist auf Github gelandet. Das hilft Eric dabei, die Uhr nicht nochmal komplett neu zu erfinden. Er möchte mit einem kleinen Entwicklerteam eine Neuauflage produzieren. Natürlich etwas besser hier und da. Aber das Prinzip soll bleiben. E-Ink Display, damit verbunden eine ewig lange Akku Laufzeit und dazu noch die 3 Tasten, mit denen man das Meisste auf der Uhr steuern konnte. Also back to the roots. Ich hab mich direkt als Interessent gemeldet und werde auch diesmal beim Kickstart Projekt einer der ersten „backer“ sein.

Seit ca. einem Jahr habe ich zwar eine Smartwatch mit WearOS von Google als Betriebssystem. Aber ich kann mich noch sehr gut an den Zauber der Pebble von damals erinnern. Die Feature Liste war bei den Konkurenten bald viel länger, aber keine Uhr hatte so einen „Nerd Faktor“ wie die Pebble. Ich freue mich und hoffe das Artikel wie dieser dazu beitragen, dass es etwas schneller gehen wird, bis die Uhr erscheint.

repebble.com | ericmigi.com | github.com/google/pebble |