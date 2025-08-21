Wer einmal beim Pixxen Festival in Neukamperfehn war, weiß: Das ist kein normales Festival – das ist Familie. Am 23. August 2025 steigt die Jubiläumsausgabe zum 15. Mal und bringt wieder rund 20 Bands auf die Bühne. Von Rock über Ska bis HipHop – hier ist alles dabei, was live richtig Bock macht.

Was Pixxen so besonders macht? Die Stimmung! Statt teuren Tickets gibt’s faire 15 €, Kinder zahlen fast nix – und überall sieht man lachende Gesichter von jung bis alt. Zwischen Sofas auf der Wiese, einem Pool mitten im Gelände und richtig guter Musik fühlt es sich eher nach einem großen Freundeskreis an als nach Massen-Event.

Und das Beste: Alles läuft ehrenamtlich – und die Einnahmen gehen an den guten Zweck. Über 79.500 € sind so schon zusammengekommen, vor allem für die Herzkinder OstFriesland e.V.. Feiern, Spaß haben und gleichzeitig Gutes tun – geht also doch.

Mein Tipp: Wer Festivals liebt, aber auf überfüllte Mega-Arenen keine Lust hat, sollte sich Pixxen unbedingt merken. Und wer aus der Nachbarschaft kommt sollte sowieso anwesend sein.

Web: pixxen.de | Instagram: pixxen.de

Lineup: