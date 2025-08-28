A uch wenn ich mich selbst als technikaffin und ein wenig nerdig bezeichnen würde, habe ich doch eine große Schwäche für das Traditionelle. Dazu gehören für mich vor allem Geschichten aus meiner Heimat, aus Ostfriesland. Eine wunderbare Kombination aus Geschichte und Region habe ich im Podcast „Friesenzeit“ entdeckt.

Nun muss ich allerdings zugeben: Jürgen, der Kopf hinter diesem Podcast, ist mir schon lange bekannt – noch bevor es überhaupt den Feed gab. Mit viel Liebe zum Detail erzählt er in jeder Folge eine Geschichte, Legende, Sage oder ein Märchen, das mit Ostfriesland – oder besser gesagt mit Friesland insgesamt – verbunden ist. Professionell eingesprochen und mit seiner angenehmen Stimme versehen, entsteht so ein spannendes Hörerlebnis, dem man gerne aufmerksam folgt.

Für mich ist „Friesenzeit“ deshalb ein echtes Fundstück. Ich freue mich über die vielen tollen Folgen, die Jürgen bereits produziert hat, und bin natürlich gespannt, welche Geschichten uns noch erwarten.

Link vom Feed:www.nakieken.de/feed/mp3

Link zum Urheber: www.nakieken.de